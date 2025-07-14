Предатель с бомбой для убийства военного развязал перестрелку с ФСБшниками и был ликвидирован

ФСБ предотвратила теракт против российского военнослужащего, который готовил завербованный Украиной гражданин РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«В Тюменской области предотвращён террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из военнослужащих Министерства обороны РФ, готовившийся завербованным гражданином РФ 1987 года рождения», — заявили в ЦОС ФСБ.

По их данным, предатель действовал по указанию украинских спецслужб, изъяв взрывное устройство из тайника. Он подбирал место для установки взрывного устройства под автомобиль военного, чтобы после взрыва сбежать на Украину. Во время попытки силовиков его задержать он открыл огонь, поэтому был ликвидирован. Жертв среди сотрудников ФСБ и мирных жителей нет.

На месте перестрелки найдено взрывное устройство агента СБУ, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. По адресу его проживания обнаружены две самодельно изготовленные гранаты. Оказалось, что по указанию куратора он с начала года передавал Киеву информацию о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и о проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали.