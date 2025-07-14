Маск предрёк поражение человечества в битве интеллектов против ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) превзойдёт интеллектуальные способности любого человека во всех сферах деятельности менее чем за два года. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Он отметил, что хотя ИИ уже значительно умнее большинства людей, пока он не превосходит каждого отдельного человека во всём. Однако, по мнению Маска, это изменится в ближайшие годы. В соцсети X он написал, что, вероятно, ИИ станет умнее любого человека в чём угодно менее чем за два года, а через пять лет превзойдёт совокупный интеллект всего человечества.

Также Маск подчеркнул, что важно обеспечить, чтобы искусственный интеллект был максимально ориентирован на поиск истины.