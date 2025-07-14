В Кремле оценили желание графа Шереметева вернуться в Россию из Франции
Песков: Кремль приветствует желание графа Петра Шереметева вернуться в Россию
Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
Кремль получил от МИД России информацию об обращении графа Петра Шереметева, который выразил желание переехать в РФ из Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Ранее Посольство России в Париже сообщило, что направило в Москву письмо графа Шереметева на имя Владимира Путина. В нём почётный председатель президиума Международного совета российских соотечественников (МСРС) попросил содействия в возвращении на родину. Песков подтвердил, что МИД проинформировал администрацию президента об этом обращении.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что намерение графа Шереметева переехать в Россию заслуживает одобрения. По словам Пескова, такое желание со стороны соотечественника можно только приветствовать.
93-летний граф Пётр Петрович Шереметев родился в городе Кенитра во Французском Марокко. После смерти отца в 1972 году стал главой рода Шереметевых. С 2002 по 2012 год — председатель президиума Международного совета российских соотечественников. С 2012 года почётный председатель президиума Международного совета российских соотечественников.