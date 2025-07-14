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14 июля, 09:59

В Кремле оценили желание графа Шереметева вернуться в Россию из Франции

Песков: Кремль приветствует желание графа Петра Шереметева вернуться в Россию

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Кремль получил от МИД России информацию об обращении графа Петра Шереметева, который выразил желание переехать в РФ из Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Ранее Посольство России в Париже сообщило, что направило в Москву письмо графа Шереметева на имя Владимира Путина. В нём почётный председатель президиума Международного совета российских соотечественников (МСРС) попросил содействия в возвращении на родину. Песков подтвердил, что МИД проинформировал администрацию президента об этом обращении.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что намерение графа Шереметева переехать в Россию заслуживает одобрения. По словам Пескова, такое желание со стороны соотечественника можно только приветствовать.

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93-летний граф Пётр Петрович Шереметев родился в городе Кенитра во Французском Марокко. После смерти отца в 1972 году стал главой рода Шереметевых. С 2002 по 2012 год — председатель президиума Международного совета российских соотечественников. С 2012 года почётный председатель президиума Международного совета российских соотечественников.

Никита Никонов
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