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14 июля, 10:39

Sony массово банит российских пользователей PlayStation

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / charnsitr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / charnsitr

Sony начала массово блокировать аккаунты российских пользователей. За последнюю неделю многие россияне потеряли доступ к онлайн-функциям своих консолей PS4 и PS5. Об этом пишет SHOT.

Блокировки происходят, когда пользователи пытаются купить игры или подписки на иностранных аккаунтах. Обычно аккаунт банят через два дня после покупки, и многие теряют доступ к своим играм.

Фотот © Telegram/ SHOT

Фотот © Telegram/ SHOT

Техническая поддержка Sony заявляет, что не может помочь, так как решения о блокировке принимаются в главном офисе компании. В 2022 году Sony ушла из России, но техподдержка продолжает работать.

В сервисах Sony PlayStation произошёл масштабный сбой по всему миру
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Ранее сообщалось, что компания Sony из Японии планирует увеличить стоимость PlayStation 5 на 25% из-за новых пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом. Представители разработчика пояснили, что это решение связано с неблагоприятной экономической ситуацией и высокой инфляцией.

Анастасия Никонорова
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