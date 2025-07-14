Sony массово банит российских пользователей PlayStation

Sony начала массово блокировать аккаунты российских пользователей. За последнюю неделю многие россияне потеряли доступ к онлайн-функциям своих консолей PS4 и PS5. Об этом пишет SHOT.

Блокировки происходят, когда пользователи пытаются купить игры или подписки на иностранных аккаунтах. Обычно аккаунт банят через два дня после покупки, и многие теряют доступ к своим играм.

Фотот © Telegram/ SHOT

Техническая поддержка Sony заявляет, что не может помочь, так как решения о блокировке принимаются в главном офисе компании. В 2022 году Sony ушла из России, но техподдержка продолжает работать.