Sony массово банит российских пользователей PlayStation
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Sony начала массово блокировать аккаунты российских пользователей. За последнюю неделю многие россияне потеряли доступ к онлайн-функциям своих консолей PS4 и PS5. Об этом пишет SHOT.
Блокировки происходят, когда пользователи пытаются купить игры или подписки на иностранных аккаунтах. Обычно аккаунт банят через два дня после покупки, и многие теряют доступ к своим играм.
Фотот © Telegram/ SHOT
Техническая поддержка Sony заявляет, что не может помочь, так как решения о блокировке принимаются в главном офисе компании. В 2022 году Sony ушла из России, но техподдержка продолжает работать.
Ранее сообщалось, что компания Sony из Японии планирует увеличить стоимость PlayStation 5 на 25% из-за новых пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом. Представители разработчика пояснили, что это решение связано с неблагоприятной экономической ситуацией и высокой инфляцией.