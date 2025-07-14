Метнул гранату и упал: ФСБ показала видео ликвидации агента СБУ у тайника с бомбой

ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента, который пытался устроить теракт, заложив бомбу под автомобиль российского военнослужащего в Тюмени. На кадрах видно, что преступник был настроен агрессивно и имел при себе оружие.

Предотвращение теракта под Тюменью. Видео © пресс-служба ФСБ России

Силовики ликвидировали завербованного украинскими спецслужбами россиянина, когда он попытался скрыться, предварительно забросав гранатами силовиков, которые потребовали у него сдаться. Среди последних никто не пострадал.