Метнул гранату и упал: ФСБ показала видео ликвидации агента СБУ у тайника с бомбой
ФСБ показала видео ликвидации агента СБУ, который готовил теракт в Тюмени
Обложка © пресс-служба ФСБ России
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента, который пытался устроить теракт, заложив бомбу под автомобиль российского военнослужащего в Тюмени. На кадрах видно, что преступник был настроен агрессивно и имел при себе оружие.
Предотвращение теракта под Тюменью. Видео © пресс-служба ФСБ России
Силовики ликвидировали завербованного украинскими спецслужбами россиянина, когда он попытался скрыться, предварительно забросав гранатами силовиков, которые потребовали у него сдаться. Среди последних никто не пострадал.
Напомним, ФСБ предотвратила в Тюменской области теракт против российского военнослужащего, который готовил завербованный Украиной гражданин РФ. Злоумышленник достал бомбу из тайника, после чего намеревался подложить её под машину военного ВС РФ. После выполнения задания ему обещали помочь бежать на Украину.