Песков назвал провокацией стрельбу ВС Эстонии из HIMARS в 300 км от Петербурга
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Кремль расценивает действия эстонских военных, открывших огонь на учениях из американских установок HIMARS, как провокационный шаг. Некоторые страны совершают в балтийском регионе провокационные действия, но Россия будет защищать свои интересы там. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эстонские военные провели учебные стрельбы на острове Сааремаа, где ракеты поразили морские цели на расстоянии 15 км. Песков отметил, что Балтика стала регионом напряжённости из-за агрессивной политики соседних стран.
«Россия — это балтийское государство и намерена твёрдо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. То, что многие страны занимаются там провокационными действиями, это тоже является совершенно очевидной реальностью», — сказал Песков на брифинге.
Системы HIMARS Эстония получила в апреле 2025 года. Соглашение о поставках с США также заключили Литва и Латвия, Украина получает HIMARS 2022 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пристально следит за ситуацией в свете военных учений Эстонии в 300 км от Санкт-Петербурга. По его словам, напряжённость вызвана агрессивной риторикой и действиями стран Европы.