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Регион
14 июля, 10:13

В Кремле жёстко прокомментировали военные манёвры Эстонии в 300 км от Петербурга

Песков: Россия намерена жёстко отстаивать интересы в Балтийского море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Россия не допустит угроз своим интересам в Балтийском регионе и осуждает агрессивную риторику европейских стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения Эстонии в акватории Балтики.

«Россия твёрдо намерена отстаивать свои интересы, Россия — это балтийское государство. И Россия намерена твёрдо отстаивать свои интересы в этом регионе, законные интересы», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Кремль внимательно следит за ситуацией, особенно в свете эстонских военных учений, прошедших в 300 км от Санкт-Петербурга. Напряжённость, по его мнению, вызвана агрессивной риторикой и действиями европейских государств.

Манёвры НАТО выдали подготовку к удару по России с Балтийского моря
Манёвры НАТО выдали подготовку к удару по России с Балтийского моря

Ранее российские СМИ сообщали, что Североатлантический альянс наращивает своё военное присутствие в акватории Балтийского моря. В странах Балтии и Финляндии рассматривают возможность формирования регионального оборонного альянса, который иногда называют «северным НАТО». Эта инициатива обусловлена опасениями, что Соединённые Штаты могут сократить своё военное присутствие в Европе. В то же время в Польше отмечают, что после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Балтийское море фактически превратилось во «внутреннее море» альянса.

Александр Юнашев
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