Россия не допустит угроз своим интересам в Балтийском регионе и осуждает агрессивную риторику европейских стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения Эстонии в акватории Балтики.

«Россия твёрдо намерена отстаивать свои интересы, Россия — это балтийское государство. И Россия намерена твёрдо отстаивать свои интересы в этом регионе, законные интересы», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Кремль внимательно следит за ситуацией, особенно в свете эстонских военных учений, прошедших в 300 км от Санкт-Петербурга. Напряжённость, по его мнению, вызвана агрессивной риторикой и действиями европейских государств.