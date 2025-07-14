Погиб, сбежал, пропал: Жену бойца СВО больше года «кормили» сказками о его судьбе

В городе Красноуральске, расположенном в Свердловской области, жена участника специальной военной операции на Украине на протяжении более года безуспешно пыталась установить судьбу своего супруга. Изначально женщине сообщили о гибели мужа, затем его объявили дезертиром, а позднее признали пропавшим без вести. На протяжении 14 месяцев ей не удавалось получить какую-либо достоверную информацию.

Как рассказал депутат Государственной Думы Максим Иванов в своём Telegram-канале, в апреле 2024 года командир штурмового подразделения уведомил семью о гибели Александра в ходе боевых действий и якобы передал соответствующие сведения в воинскую часть. Несмотря на это, тело погибшего супруге не было предъявлено, а официальные документы, подтверждающие его статус, ей не выдали. Уже через месяц после этого выплаты денежного довольствия были приостановлены.

В течение полугода женщина неоднократно обращалась в различные инстанции, но все ее попытки оставались безуспешными. В ноябре 2024 года ей сообщили, что её муж числится в списке дезертиров, что вызвало категорическое несогласие со стороны семьи.

Лишь весной 2025 года в ситуацию вмешалась военная прокуратура, которая установила, что статус дезертира был присвоен Александру безосновательно. В результате военнослужащего признали пропавшим без вести, начиная с мая 2024 года. Правоохранительные органы обязали провести перерасчёт всех положенных семье военнослужащего выплат.