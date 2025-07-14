Появилось видео разгрома позиций ВСУ в запорожской Малиновке
Российские военные развернули триколор после победы над ВСУ в Малиновке
Появились кадры разгрома украинских формирований в ходе боев за населённый пункт Малиновка в Запорожской области. Видео опубликовал телеканал «Звезда».
Российские военные развернули триколор после победы над ВСУ в Малиновке. Видео © Telegram / Zvezdanews
На кадрах видно, как позиции противника были полностью уничтожены огнём артиллерии и ударами беспилотников. По данным ведомства, украинские силы понесли значительные потери и вынуждены были отступить. Военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» установили российские флаги в разных районах посёлка, закрепив контроль над территорией.
Напомним, в результате наступательных действий российские войска установили контроль над населённым пунктом Маяк в Донецкой Народной Республике, а также над Малиновкой, расположенной в Запорожской области. Операцию по освобождению Маяка успешно провели подразделения группировки войск «Центр». На Запорожском направлении особо отличились военнослужащие группировки «Восток».
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