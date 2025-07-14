Появились кадры разгрома украинских формирований в ходе боев за населённый пункт Малиновка в Запорожской области. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Российские военные развернули триколор после победы над ВСУ в Малиновке. Видео © Telegram / Zvezdanews

На кадрах видно, как позиции противника были полностью уничтожены огнём артиллерии и ударами беспилотников. По данным ведомства, украинские силы понесли значительные потери и вынуждены были отступить. Военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» установили российские флаги в разных районах посёлка, закрепив контроль над территорией.