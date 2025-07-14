В популярной российской колбасе нашли вызывающий рак фермент
SHOT ПРОВЕРКА: В колбасе АО «Останкинский МПК» нашли трансглютаминазу
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Лабораторные анализы выявили наличие микробной трансглютаминазы в сырокопчёной полусухой колбасе, выпускаемой АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» в Москве. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Эта добавка запрещена к применению в пищевых продуктах на территории Евразийского экономического союза из-за потенциальной опасности для здоровья человека.
Трансглютаминаза — фермент, который изменяет структуру белковых молекул, синтезируется с помощью микроорганизмов. Его используют для «склеивания» отдельных фрагментов мяса в цельный продукт и улучшения текстуры изделий из сырья низкого качества. Однако употребление такой добавки может привести к повышенной проницаемости кишечной стенки, развитию аутоиммунных заболеваний и увеличению вероятности запуска онкологических процессов.
АО «Останкинский МПК» известно на рынке под брендами «Папа может», «Останкино», «Коровино» и другими. Обнаружение запрещённого фермента в их продукции вызывает серьёзные вопросы по поводу контроля качества и безопасности выпускаемых мясных изделий.
Ранее Life.ru рассказывал, что в пробах халяльной колбасы ОАО «Царицыно» и АО «Сочинский мясокомбинат» нашли свинину. При этом на этикетке таких «мусульманских» изделий, разумеется, нет ни слова про мясо свиньи. Производители поступают так в целях экономии.