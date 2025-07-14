Песню группы «Порнофильмы» могут признать экстремистской

Прокуратура требует признать песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» экстремистской. Суд в Петербурге начал рассматривать иск к участникам группы — Владимиру Котлярову*, Кириллу Муравьёву и Александру Агафонову. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов города Санкт-Петербурга Дарья Лебедева

Специалисты, исследовавшие текст песни, пришли к выводу, что он содержит призывы к насилию на политической, расовой и религиозной почве, а также направлен против органов власти и их представителей.

«Кроме признания композиции экстремистским материалом, административный истец просит направить песню на диске в Министерство юстиции РФ для включения в федеральный список экстремистских материалов», — указала Лебедева.

Заседание суда состоится 13 августа.

Напомним, в сентябре 2023 года Котляров* был объявлен иноагентом. Его обвинили в поддержке киевского режима, связях с террористическими организациями и распространении фейков о СВО. Также музыкант неоднократно заявлял о военных преступлениях ВС РФ, за что получил два штрафа.