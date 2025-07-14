Путин проводит совещание по социальным вопросам
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле совещание, посвящённое социальной политике. О ходе встречи сообщила пресс-служба Кремля.
Путин начал совещание по социальным вопросам. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В мероприятии участвуют вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
Ранее Life.ru сообщал, что президент намерен провести рабочую встречу с членами правительства, где ключевыми темами станут здравоохранение и демография. Помимо этого, в Кремле запланирован ряд мероприятий, о которых будет сообщено дополнительно. В ближайшее время глава государства также планирует посетить один из регионов Российской Федерации.