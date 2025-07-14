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14 июля, 11:34

Путин проводит совещание по социальным вопросам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле совещание, посвящённое социальной политике. О ходе встречи сообщила пресс-служба Кремля.

Путин начал совещание по социальным вопросам. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В мероприятии участвуют вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент намерен провести рабочую встречу с членами правительства, где ключевыми темами станут здравоохранение и демография. Помимо этого, в Кремле запланирован ряд мероприятий, о которых будет сообщено дополнительно. В ближайшее время глава государства также планирует посетить один из регионов Российской Федерации.
Александра Мышляева
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