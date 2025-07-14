Криминалист объяснил открытой одеждой девушек активизацию сексуальных маньяков в жару

Жаркая погода в России активизирует появление тех, кто склонен к изнасилованию, педофилии, — сексуальных маньяков. Происходит это из-за лёгкой одежды, коротких шорт или юбок, а также различных сексуальных топиков и отсутствия нижнего белья. Об этом в беседе с Life.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

«В эту погоду они могут активизироваться, потому что их может спровоцировать именно внешний вид девушек, которые одевают лёгкую одежду. Но мы же живём в светском государстве, не в каких-то радикальных исламистских странах, где категорически запрещено женщинам появляться на публике в открытой одежде», — заявил Игнатов.

При этом криминалист отметил, что в жаркую погоду очень редко встречаются грабежи, хулиганство и прочее. Всё потому, что жара замедляет людей, делая их более расслабленными. Единственное, о чём думают граждане, — где спрятаться от зноя.

«Люди находятся на расслабоне, и никому не хочется напрягаться, чтобы хулиганить, чтобы с кем-то драться или заниматься грабежами. Не всегда возможность будет убежать, потому что на расслабоне», — добавил криминалист.

Он также заявил, что в летний период чаще всего преступления связаны именно с половой неприкосновенностью.