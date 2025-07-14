Самую неуловимую дикую кошку сняли на видео сразу с тремя котятами

В Республике Алтай фотоловушки запечатлели самку ирбиса с тремя котятами, что является редкостью. Видео было опубликовано в соцсетях Сайлюгемского нацпарка.

В Алтае сняли снежного барса с тремя котятами. Видео © Telegram/Сайлюгемский нацпарк

Тройня у ирбисов встречается редко, обычно самка приносит одного или двух котят. Малышам примерно год, и мама успешно их выкормила, что говорит о достатке пищи для семьи.

«Сразу три котёнка у самки снежного барса засняли фотоловушки Сайлюгемского нацпарка на Южно-Чуйском хребте. Тройня у ирбисов — редкое явление, обычно самка приносит одного-двух котят. Малышам на видео около года. Самка успешно справилась с тяжёлой задачей — выкормить целых трёх малышей. Это значит, пищи семье хватило», — отметил замдиректора Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев.

В прошлом году в долине реки Аргут фиксировалось как минимум пять самок с котятами. Это место продолжает оставаться «ирбисиным раем» России, отметили специалисты.