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14 июля, 14:38

Самую неуловимую дикую кошку сняли на видео сразу с тремя котятами

Фотоловушка запечатлела самку ирбиса с тремя котятами на Алтае

В Республике Алтай фотоловушки запечатлели самку ирбиса с тремя котятами, что является редкостью. Видео было опубликовано в соцсетях Сайлюгемского нацпарка.

В Алтае сняли снежного барса с тремя котятами. Видео © Telegram/Сайлюгемский нацпарк

Тройня у ирбисов встречается редко, обычно самка приносит одного или двух котят. Малышам примерно год, и мама успешно их выкормила, что говорит о достатке пищи для семьи.

«Сразу три котёнка у самки снежного барса засняли фотоловушки Сайлюгемского нацпарка на Южно-Чуйском хребте. Тройня у ирбисов редкое явление, обычно самка приносит одного-двух котят. Малышам на видео около года. Самка успешно справилась с тяжёлой задачей выкормить целых трёх малышей. Это значит, пищи семье хватило», — отметил замдиректора Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев.

В прошлом году в долине реки Аргут фиксировалось как минимум пять самок с котятами. Это место продолжает оставаться «ирбисиным раем» России, отметили специалисты.

Снежный барс (ирбис, снежный леопард) — редкий вид, занесённый в Красный список. В мире осталось около 4 тысяч этих животных.

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Ранее председатель собрания ассоциации «Ирбис» рассказал, что за десятилетие популяция снежных барсов в России увеличилась с 10 до 87 особей. Он отметил, что ранее численность снежных барсов сокращалась из-за давления человека, браконьерства, нехватки кормовой базы, разработки полезных ископаемых и других факторов.

Фото © Freepik

Анастасия Никонорова
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