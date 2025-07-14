Мавзолей Ленина будет временно закрыт 19 июля

19 июля вход в Мавзолей Ленина и на территорию некрополя у Кремлёвской стены будет временно приостановлен. Об этом РБК сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО). Причины такого решения не раскрываются.

Обычно Мавзолей доступен для посещения во вторник, среду, четверг, а также в выходные — субботу и воскресенье — с 10:00 до 13:00 часов.