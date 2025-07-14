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Регион
14 июля, 12:38

Мавзолей Ленина будет временно закрыт 19 июля

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / evgris

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / evgris

19 июля вход в Мавзолей Ленина и на территорию некрополя у Кремлёвской стены будет временно приостановлен. Об этом РБК сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО). Причины такого решения не раскрываются.

Обычно Мавзолей доступен для посещения во вторник, среду, четверг, а также в выходные — субботу и воскресенье — с 10:00 до 13:00 часов.

Памятник Ленину выкинули на свалку в российском городе
Памятник Ленину выкинули на свалку в российском городе

Ранее КПРФ предложила на законодательном уровне запретить снос Мавзолея и памятников Ленину. Авторы законопроекта указали, что более половины населения нашей страны хорошо относятся к вождю мирового пролетариата и положительно оценивают его вклад в историю.

Владимир Озеров
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