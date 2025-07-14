Москалькова призвала расширить сеть коррекционных школ для детей с инвалидностью

В России необходимо сохранять и модернизировать сети коррекционных школ и классов для детей с инвалидностью. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В понедельник она представила в Госдуме доклад, посвящённый защите прав инвалидов, где включила ряд рекомендаций по улучшению условий обучения для детей с особыми потребностями.

«Министерству просвещения РФ: принять меры к сохранению и развитию сети коррекционных школ и классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательных программам», — сказано в тексте.

Кроме того, омбудсмен предложила увеличить число тьюторов — специалистов, оказывающих индивидуальную помощь детям с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях. Такая мера поможет повысить эффективность обучения и социальную адаптацию детей.