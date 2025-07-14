«В детский дом заберём!»: Бабушке не отдают внука, отец которого героически погиб на СВО

В Краснодаре органы опеки грозятся отправить 8-летнего мальчика в детский дом после гибели его матери и отца. Мужчина погиб в зоне СВО осенью 2023 года, а женщина ушла из жизни чуть позже в результате несчастного случая. Ребёнка готовы взять на воспитание обе бабушки и три тёти. Однако чиновники устроили настоящую волокиту и грозятся забрать малыша. Историю публикует «Царьград».

Военный ВС РФ Андрей и его сын. Фото © tsargrad.tv

Андрей работал сварщиком, но в начале 2023 года принял решение отправиться добровольцем защищать Родину, тем более что он ранее часто бывал в Донбассе и имел там много друзей. Военного прикрепили к третьему штурмовому отряду «Кинжал», он взял позывной Снайпер. Погиб военнослужащий 4 октября 2023 года в бою под Курдюмовкой. Боец успел проявить настоящий героизм, он взял на себя командование и направил сослуживцев в безопасное место во время мощного артобстрела со стороны ВСУ, однако сам погиб.

Сыну Андрея тогда было шесть лет, он тяжело перенёс утрату отца, а позже столкнулся с новым ударом — умерла мама мальчика. Ребёнка взяла к себе одна из бабушек, вот только ей никак не дают оформить опеку. Закон якобы говорит о том, что перед получением справки о смерти военного его нужно признать пропавшим. Срок временной опеки подходит к концу, и чиновники грозятся отправить малыша в детский дом.

«Я возмущена этой бюрократией. Я не знаю, как нам выкручиваться. У нас нормальная, благополучная семья, но из-за военкомата, который влез не в своё дело, внук может лишиться всего. Сейчас он временно у меня. Не то чтобы мы его прячем, но очень тревожно за его судьбу. В опеке нам сказали: «Если в течение месяца не оформите нужные документы, мы его в детский дом заберём», — поделилась бабушка.

Помимо пенсионерки, другие родственники мальчика тоже готовы его воспитывать и помогать всем необходимым. Но хотя семья дружная, органы опеки, ссылаясь на букву закона, готовы лишить малыша всех близких. Сослуживцы Андрея тоже пытаются помочь, они возмущены — как можно играть на чувствах ребёнка, уже оставшегося без папы и мамы.