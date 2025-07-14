Пять человек погибли на пляже «Серебряная миля» в Благовещенске

Прокуратура Амурской области начала проверку после гибели пятерых человек на официальном пляже «Серебряная миля» в Благовещенске. Об этом сообщили в ведомстве РИА «Новости».

«В связи с участившимися случаями гибели людей на водоёме в районе «Серебряной мили» прокуратура области организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, а также правоохранительных органов при обеспечении безопасного пребывания граждан на данном объекте», — заявила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Валентина Бескодарова.

Пляж стал первым официальным местом для купания в Благовещенске. Он открылся 19 мая. Территория протяжённостью 500 метров оборудована спусками в воду, шезлонгами, а за безопасностью следят спасатели. Дно очистили, установили буи, а берегоукрепление проводило АО «Асфальт».