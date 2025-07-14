В Чечне годовалый мальчик погиб после падения в костёр во время игры с братом
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В Чечне скончался годовалый мальчик, который упал в костёр. Трагедия произошла в селе Гехи Урус-Мартановского района, когда ребёнок играл с восьмилетним братом рядом с огнём на заднем дворе одного из домов. Об этом сообщает портал «Сапа» со ссылкой на источник.
Мальчика с ожогами отвезли сначала в районную больницу, а потом в Грозный, но врачи не смогли его спасти. Полиция начала расследование по этому делу.
Ранее в Казани в частном медицинском центре годовалый мальчик скончался во время сеанса у остеопата. Отец привёл ребенка на приём, но во время процедуры малышу внезапно стало плохо.