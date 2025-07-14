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14 июля, 13:44

В Чечне годовалый мальчик погиб после падения в костёр во время игры с братом

Обложка © freepik / kotkoa

Обложка © freepik / kotkoa

В Чечне скончался годовалый мальчик, который упал в костёр. Трагедия произошла в селе Гехи Урус-Мартановского района, когда ребёнок играл с восьмилетним братом рядом с огнём на заднем дворе одного из домов. Об этом сообщает портал «Сапа» со ссылкой на источник.

Мальчика с ожогами отвезли сначала в районную больницу, а потом в Грозный, но врачи не смогли его спасти. Полиция начала расследование по этому делу.

От удара молнии на пляже в Тульской области погиб 13-летний мальчик
От удара молнии на пляже в Тульской области погиб 13-летний мальчик

Ранее в Казани в частном медицинском центре годовалый мальчик скончался во время сеанса у остеопата. Отец привёл ребенка на приём, но во время процедуры малышу внезапно стало плохо.

Анастасия Никонорова
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