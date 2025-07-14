На Сахалине из-за теплового удара скончался 19-летний солдат срочной службы

На Сахалине произошёл трагический инцидент — 19-летний солдат срочной службы скончался от теплового удара в одной из воинских частей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Погибший парень. Фото © Telegram / Осторожно, новости

Родственники погибшего рассказали, что юношу призвали в армию 3 июля. Ему была присвоена категория «А». При этом кардиолог рекомендовал ограничить физические нагрузки.

В части на Сахалине новобранец начал обучение в рамках курса молодого бойца. Через четыре дня его экстренно госпитализировали с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени». Парень впал в кому, и врачи не смогли спасти его жизнь.

Близкие погибшего рассказали, что у него не было серьёзных заболеваний, но он был не готов к большим нагрузкам.