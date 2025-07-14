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14 июля, 14:00

На Сахалине из-за теплового удара скончался 19-летний солдат срочной службы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatolii Trofimov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatolii Trofimov

На Сахалине произошёл трагический инцидент — 19-летний солдат срочной службы скончался от теплового удара в одной из воинских частей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Погибший парень. Фото © Telegram / Осторожно, новости

Погибший парень. Фото © Telegram / Осторожно, новости

Родственники погибшего рассказали, что юношу призвали в армию 3 июля. Ему была присвоена категория «А». При этом кардиолог рекомендовал ограничить физические нагрузки.

В части на Сахалине новобранец начал обучение в рамках курса молодого бойца. Через четыре дня его экстренно госпитализировали с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени». Парень впал в кому, и врачи не смогли спасти его жизнь.

Близкие погибшего рассказали, что у него не было серьёзных заболеваний, но он был не готов к большим нагрузкам.

Названы вещи, которые запрещено брать срочникам в армию в 2025 году
Названы вещи, которые запрещено брать срочникам в армию в 2025 году

Ранее в Финляндии несколько тысяч призывников бросили службу и сбежали спустя месяц. Около 75% из них покинули расположения из-за проблем со здоровьем и психикой. Также новобранцы жаловались, что им сложно привыкнуть к армейской жизни в казарме.

Владимир Озеров
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