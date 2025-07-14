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14 июля, 13:44

В Госдуме одобрили законопроект об увеличении пошлин для автовладельцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ wedmoments.stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ wedmoments.stock

В Госдуме одобрен законопроект, предусматривающий повышение госпошлин для автовладельцев. Согласно документу, пошлина за выдачу водительских удостоверений возрастёт в два раза. За права на пластиковой основе придётся заплатить 4000 рублей, а за документ нового поколения — 6000 рублей. Также увеличится стоимость международных водительских удостоверений — с 1600 до 3200 рублей. Кроме того, подорожают автомобильные номера: за стандартные — с 2000 до 3000 рублей, за регистрационные знаки для мотоциклов и прицепов — с 1500 до 2250 рублей.

В России утильсбор могут распространить и на авто от 160 л.с.
В России утильсбор могут распространить и на авто от 160 л.с.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России намерено уже в сентябре опубликовать официальный перечень автомобилей, отвечающих требованиям закона о локализации машин такси.

Марина Фещенко
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