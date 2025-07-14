В Госдуме одобрили законопроект об увеличении пошлин для автовладельцев

В Госдуме одобрен законопроект, предусматривающий повышение госпошлин для автовладельцев. Согласно документу, пошлина за выдачу водительских удостоверений возрастёт в два раза. За права на пластиковой основе придётся заплатить 4000 рублей, а за документ нового поколения — 6000 рублей. Также увеличится стоимость международных водительских удостоверений — с 1600 до 3200 рублей. Кроме того, подорожают автомобильные номера: за стандартные — с 2000 до 3000 рублей, за регистрационные знаки для мотоциклов и прицепов — с 1500 до 2250 рублей.