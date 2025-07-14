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Регион
14 июля, 14:03

Мужчина бесследно исчез после корпоратива на пляже в Москве

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Москвич пропал без вести после корпоратива на пляже в Строгино. К поискам подключились водолазы, сообщает SHOT.

Родственники забеспокоились утром в воскресенье, когда мужчина не вернулся домой после празднования в субботу. Коллеги не смогли объяснить, куда он исчез после мероприятия. По одной из версий источника, сотрудник мог отправиться купаться и утонуть. Полиция рассматривает все возможные сценарии произошедшего.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Мордовии погибли мать и её старшая дочь, пытаясь спасти тонущую 13-летнюю девочку в реке. Ценой своих жизней Наталья и Анастасия вытащили Алису из воды, но сами не смогли выбраться на берег. Без материнской опеки остались десять детей, включая младенца, не достигшего годовалого возраста.

Александра Мышляева
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