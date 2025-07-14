Мужчина бесследно исчез после корпоратива на пляже в Москве

Москвич пропал без вести после корпоратива на пляже в Строгино. К поискам подключились водолазы, сообщает SHOT.

Родственники забеспокоились утром в воскресенье, когда мужчина не вернулся домой после празднования в субботу. Коллеги не смогли объяснить, куда он исчез после мероприятия. По одной из версий источника, сотрудник мог отправиться купаться и утонуть. Полиция рассматривает все возможные сценарии произошедшего.