Мужчина бесследно исчез после корпоратива на пляже в Москве
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Москвич пропал без вести после корпоратива на пляже в Строгино. К поискам подключились водолазы, сообщает SHOT.
Родственники забеспокоились утром в воскресенье, когда мужчина не вернулся домой после празднования в субботу. Коллеги не смогли объяснить, куда он исчез после мероприятия. По одной из версий источника, сотрудник мог отправиться купаться и утонуть. Полиция рассматривает все возможные сценарии произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал, что в Мордовии погибли мать и её старшая дочь, пытаясь спасти тонущую 13-летнюю девочку в реке. Ценой своих жизней Наталья и Анастасия вытащили Алису из воды, но сами не смогли выбраться на берег. Без материнской опеки остались десять детей, включая младенца, не достигшего годовалого возраста.