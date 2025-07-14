Франция оказалась в щекотливой ситуации после предоставления широкой автономии Новой Каледонии, по сути речь идёт о создании «государства в государстве», чего раньше не знала международная практика. Как пишет газета «Взгляд», страну настигла политическая месть за предательское отношение к Минским соглашениям.

Автор статьи напоминает, что президент Франции Эмманюэль Макрон фактически расписался в своей несостоятельности в вопросах борьбы за независимость жителей Новой Каледонии. Чтобы сохранить лицо, ему пришлось пойти на признание за регионом автономии после череды протестов местного населения. Сейчас эксперты припоминают Макрону ситуацию с Минскими соглашениями, ведь тогда Киеву предлагалось наделить широкими правами Донбасс, закрепить статус русскоговорящего населения, при этом территория официально значилась бы украинской, но Париж всячески критиковал автономность восточной части Незалежной.

«В случае своей заморской территории Париж демонстрирует иной подход, фактически создавая прецедент для возможного мирного отделения регионов. Аналитики называют это бомбой замедленного действия, указывая на сохраняющиеся противоречия между сторонниками независимости и их оппонентами», — пишет газета.

Трюк с рождением «государства в государстве» предотвратил гражданскую войну во Франции, однако вопрос о полной независимости Новой Каледонии наверняка возникнет уже через пару лет, считает автор. Он добавил, что в Париже будут настаивать на сохранении островов в формальном составе Пятой Республики, но точно так же, как Новороссия нашла способы добиться окончательного отделения от Украины, найдёт их в итоге и Новая Каледония.