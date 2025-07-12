В мире станет на одно государство больше

В пригороде Парижа представители различных политических движений, участвующих в переговорах о будущем Новой Каледонии, заключили соглашение о формировании нового государства. Об этом сообщает издание Politico.

По условиям соглашения, Новая Каледония сохранит связь с Францией, однако получит широкую автономию. В частности, документ предусматривает введение института гражданства и передачу новому образованию ряда внешнеполитических полномочий.

Как отмечает газета, соглашение стало результатом длительных переговоров между сторонниками независимости и приверженцами сохранения связей с Парижем. Документ предстоит утвердить на уровне французского парламента, а также вынести на референдум на территории архипелага.