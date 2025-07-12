В мире станет на одно государство больше
Politico: Подписано соглашение о создании нового государства Новая Каледония
Новая Каледония. Обложка © ТАСС / ABACA / Chabaud Gill
В пригороде Парижа представители различных политических движений, участвующих в переговорах о будущем Новой Каледонии, заключили соглашение о формировании нового государства. Об этом сообщает издание Politico.
По условиям соглашения, Новая Каледония сохранит связь с Францией, однако получит широкую автономию. В частности, документ предусматривает введение института гражданства и передачу новому образованию ряда внешнеполитических полномочий.
Как отмечает газета, соглашение стало результатом длительных переговоров между сторонниками независимости и приверженцами сохранения связей с Парижем. Документ предстоит утвердить на уровне французского парламента, а также вынести на референдум на территории архипелага.
Новая Каледония – это заморская французская территория, расположенная в южной части Тихого океана и состоящая из множества островов. Многих туристов она привлекает своими тропическими пляжами и одной из самых больших лагун в мире.
Напомним, в мае прошлого года в Новой Каледонии вспыхивали масштабные погромы, их эпицентром стал город Нумеа. Жертвами перестрелок стали шесть человек. На этом фоне в Новую Каледонию прилетел Эмманюэль Макрон. В частности, он отказался выводить войска до стабилизации обстановки.