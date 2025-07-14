Аномальная жара в России взвинтила цены на квас и мороженое

Жаркая погода в России привела к росту цен на популярные летние товары, такие как мороженое, квас и газированные напитки. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на данные «Ценозавра».

Согласно данным мониторинга, с начала года по июль ощутимо подорожали различные виды мороженого: цена за вафельный стаканчик увеличилась на 11,1%, за рожок – на 26%, а за эскимо – на 8,7%. Особенно заметно подскочила стоимость кваса — на 33,3%. Газированные напитки также выросли в цене на 12,4%.

В настоящее время средние суммы за эти продукты составляют: 60,3 рубля за мороженое в вафельном стаканчике, 125,9 рубля за эскимо и 97,9 рубля за рожок. За 1,5 литра кваса придётся заплатить около 140,6 рубля, а за аналогичный объём газировки – 118,2 рубля.