Эколог пояснил, как сжигание полтонны кокаина повлияет на окружающую среду Петербурга
Эколог Каюмов: Сожжённые 530 кг кокаина в Петербурге не навредят природе
Эколог Асхат Каюмов утверждает, что сжигание 530 кг кокаина, проведённое ФСБ России, не навредит экологии и лесам Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Постньюс».
Он отметил, что такое возгорание выделяет меньше углекислого газа, чем лесной пожар. Например, если горит один гектар леса, то это причиняет больше вреда природе. Каюмов добавил, что у России есть международные обязательства по снижению выбросов парниковых газов. Поэтому сжигание кокаина не является самым лучшим способом утилизации с точки зрения охраны окружающей среды.
Напомним, в Санкт-Петербурге на специализированном полигоне было уничтожено 530 кг кокаина, стоимость которого превышает 1 миллиард рублей. Наркотик, изъятый из незаконного оборота, служил вещественным доказательством по уголовным делам, по которым уже были вынесены судебные приговоры. Процедура уничтожения проходила под контролем межведомственной комиссии с участием представителей городского комитета по здравоохранению и природопользованию.
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