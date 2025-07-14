Эколог пояснил, как сжигание полтонны кокаина повлияет на окружающую среду Петербурга

Эколог Асхат Каюмов утверждает, что сжигание 530 кг кокаина, проведённое ФСБ России, не навредит экологии и лесам Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Постньюс».

Он отметил, что такое возгорание выделяет меньше углекислого газа, чем лесной пожар. Например, если горит один гектар леса, то это причиняет больше вреда природе. Каюмов добавил, что у России есть международные обязательства по снижению выбросов парниковых газов. Поэтому сжигание кокаина не является самым лучшим способом утилизации с точки зрения охраны окружающей среды.