Политолог объяснил, почему Трамп может перейти к тактике Байдена по Украине

Вопреки неоднократным заверениям президента США Дональда Трампа о быстром урегулировании украинского кризиса и стремлении к взаимовыгодному диалогу с РФ, существует вероятность, что его политика в отношении Украины станет продолжением курса, заданного экс-лидером Штатов Джо Байденом. В таком случае, оба лидера, несмотря на разную риторику – защита демократии или заключение выгодной сделки – будут придерживаться схожей стратегии, предположил политолог Дмитрий Матюшенков.

«В основе анонсированных поставок – скорее всего, зенитно-ракетные комплексы Patriot. Несмотря на то, что поставки вооружений не прекращались практически никогда, обращает на себя внимание кардинальный сдвиг в риторике Трампа: ранее он допускал поставки оружия Украине лишь для оборонительных целей», – подчеркнул специалист в беседе с РИА «ФедералПресс».

Матюшенков считает, что подобный шаг будет иметь ряд серьёзных последствий. Прежде всего, он существенно затруднит восстановление доверительных отношений между Москвой и Вашингтоном. Во-вторых, Трамп может лишиться части поддержки среди своих избирателей, особенно среди республиканцев, выступающих за изоляционизм. Для этой группы избирателей любое военное вмешательство, даже косвенное, является нарушением предвыборных обещаний республиканца сосредоточиться на внутренних проблемах США.