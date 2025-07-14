Мишка из ада: На заправке нашли обтянутую «человеческой кожей» игрушку в стиле «Чаки»
На АЗС в США нашли мишку, обтянутого похожим на человеческую кожу материалом
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Жуткого плюшевого мишку, обтянутого материалом, похожим на человеческую кожу, обнаружили на заправке в Калифорнии. Об этом сообщила газета New York Post.
Жителей Калифорнии напугал медведь, обтянутый «человеческой кожей». Фото © X / People
Местные жители, нашедшие пугающую игрушку, вызвали полицию. Однако выяснилось, что медведя создал мастер DarkSeedCreations, который уже восемь лет делает предметы в стиле хорроров.
У найденного мишки отсутствуют глаза и рот, а его тело сшито из кусков ткани, имитирующей кожу. Швы выполнены грубо, создавая впечатление, что игрушку сделали из настоящей человеческой кожи. Создатель мишки подтвердил, что это был чей-то заказ, и при его изготовлении использовались только искусственные материалы. Он также отметил, что подобные изделия пользуются спросом у поклонников жанра ужасов.
Ранее Life.ru сообщал, что во время земляных работ на площади Искусств в Челябинске строители обнаружили костные останки пяти человек. По предварительным оценкам, захоронение может относиться к XVIII веку. Как рассказал экскурсовод Эдуард Верховых, после проведения всех необходимых экспертиз останки, скорее всего, перезахоронят. Находка была сделана в рамках подготовки к прокладке трубопровода от улицы Труда в сторону Картинной галереи.