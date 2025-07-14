Мишка из ада: На заправке нашли обтянутую «человеческой кожей» игрушку в стиле «Чаки»

Жуткого плюшевого мишку, обтянутого материалом, похожим на человеческую кожу, обнаружили на заправке в Калифорнии. Об этом сообщила газета New York Post.

Жителей Калифорнии напугал медведь, обтянутый «человеческой кожей». Фото © X / People

Местные жители, нашедшие пугающую игрушку, вызвали полицию. Однако выяснилось, что медведя создал мастер DarkSeedCreations, который уже восемь лет делает предметы в стиле хорроров.

У найденного мишки отсутствуют глаза и рот, а его тело сшито из кусков ткани, имитирующей кожу. Швы выполнены грубо, создавая впечатление, что игрушку сделали из настоящей человеческой кожи. Создатель мишки подтвердил, что это был чей-то заказ, и при его изготовлении использовались только искусственные материалы. Он также отметил, что подобные изделия пользуются спросом у поклонников жанра ужасов.