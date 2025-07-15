Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

До 15 июля собственники жилья должны заплатить налог. Что нужно знать тем, кто сдаёт квартиру

До 15 июля 2025 года нужно заплатить налог тем хозяевам квартир, которые сдавали жильё в прошлом году. Юристы рассказали, что будет, если этого не сделать, как налоговая вычисляет неплательщиков и каким образом можно законно снизить выплаты в бюджет.

14 июля, 21:25
Юристы рассказали, какие налоги должны заплатить хозяева съёмных квартир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brizmaker

Юристы рассказали, какие налоги должны заплатить хозяева съёмных квартир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brizmaker

Какие налоги нужно заплатить хозяевам съёмных квартир

Если квартиру сдаёт физлицо-собственник другому физлицу, то ему необходимо подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля и уплатить налог в размере 13% до 15 июля. Если физлицо-собственник сдаёт квартиру юридическому лицу, то эта компания сама удержит налог 13% и перечислит в бюджет. Об этом рассказала налоговый консультант, директор компании «Налоговая азбука» Наталья Русакова.

— В России существует такое понятие, как «признаки предпринимательской деятельности» — это характеристики, по которым деятельность можно определить как предпринимательскую, согласно определению, закреплённому в Гражданском кодексе РФ. Одна из таких характеристик — сдача недвижимости в аренду. Налоговые органы руководствуются статьей 11 НК РФ: «Если гражданин фактически осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации, то он не может ссылаться на то, что он не ИП, — рассказала риелтор Мария Крец.

Она добавила, что, если налоговый орган в ходе проверки обнаружил, что гражданин получает доход от сдачи квартиры в аренду, этот же орган посчитает его предпринимателем, а значит, гражданин должен уплатить налог за весь период, в течение которого он получал доход. Глубина проверки составляет три года. То есть, если квартиру сегодня он не сдаёт, а сдавал два года назад, налог всё равно придётся заплатить.

— Чтобы избежать проблем, нужно зарегистрироваться как ИП или как самозанятый и самостоятельно платить налог от полученного дохода. Для индивидуальных предпринимателей он составляет 6%, для самозанятых — от 4 до 6%, — пояснила Мария Крец.

Тут стоит отметить, что квартиру самозанятые могут сдавать, а вот апартаменты или машино-места — нет. Дело в том, что им разрешено работать только с жилой недвижимостью. Если речь идёт о нежилых помещениях (а к ним относятся и апартаменты), то для сдачи их в аренду нужно открывать ИП.

— Даже в 2025 году можно услышать мнение собственников квартир, что налоги с полученного от арендатора дохода надо уплачивать, если договор заключён на год и более. То есть способ уклонения от уплаты налога в представлении части обывателей превратился чуть ли не в налоговую льготу. Однако, как и прежде, при сдаче квартиры в аренду физические лица должны уплачивать налог со всех поступающих сумм, вне зависимости от срока — снимали ли жилое помещение на день или договор заключён на пять лет, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Иващенко.

Возникает вопрос не в необходимости оплаты, а в том, какой налоговый режим наиболее подходит вам для декларирования дохода.

По словам Србуи Иващенко, наиболее распространены четыре из них: это НДФЛ, НПД — налог на профессиональный доход, или же самозанятость, УСН — упрощённая система налогообложения, где налоговой базой является ваш доход, и ПСН — патентная система налогообложения. Физические лица также могут применять и УСН «Доходы минус расходы», автоматизированную УСН (АУСН). Однако именно при сдаче собственной жилой недвижимости эти системы проигрывают вышеперечисленным.

Наименее выгодным, однако применяемым по умолчанию, при полном отсутствии любых действий с вашей стороны, является НДФЛ — налог на доходы физических лиц. Ставка 13% (при превышении дохода в 2 400 000 начинает работать прогрессивная шкала — 15%, затем 17% и т.д.).

— Наиболее выгодной и, как ни странно, наименее трудозатратной с точки зрения отчётности является самозанятость — НПД. Регистрация возможна через приложение «Мой налог», на сайте ФНС либо МФЦ, она однократная, достаточно лишь подтвердить вашу личность в МФЦ либо авторизоваться с помощью вашей подтверждённой на «Госуслугах» электронной подписи. После этого вы должны по факту получения арендной платы вносить её сумму в приложении. Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом. После этого не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, придёт уведомление в приложении «Мой налог» с суммой налога и реквизитами для его уплаты. Заплатить налог нужно не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим, — добавила Србуи Иващенко.

Декларации не подаются, документы не прикрепляются, дополнительных расходов нет. И, самое главное, ставка налога — всего 4% при сдаче физическим лицам и 6% — ИП и юридическим лицам. Можно совмещать с работой по найму. Но есть и ограничения. Так, размер дохода ограничен суммой 2 400 000 рублей в год. Также нельзя совмещать НПД с иными налоговыми спецрежимами — УСН, ПСН.

С 1 августа ожидается всплеск цен на аренду недвижимости. Что вырастет в цене и на сколько
С 1 августа ожидается всплеск цен на аренду недвижимости. Что вырастет в цене и на сколько

Как налоговая вычисляет неплательщиков

Наталья Русакова отметила, что налоговики за всеми подряд владельцами квартир не следят. Им достаточно жалобы недовольных соседей или результатов проверки.

— Мои соседи на 12-м этаже сдали квартиру студентам, там регулярно ночные вечеринки, я недовольна, какие у меня рычаги? — пожаловаться. От участкового также может поступать информация. В моей практике была ситуация, когда физлицо сдавало компании квартиру и никто ничего не платил. Случайная налоговая проверка этой фирмы выявила, что арендуется жильё и налоги никто не платит. Вот, пожалуйста, прилетело откуда не ждали, — рассказала Наталья Русакова.

На помощь контролирующим органам приходит и цифровизация. Благодаря ей они видят всё наше имущество.

— Если у меня, к примеру, две квартиры, во второй якобы никто не живёт, доход от сдачи не декларируется, а счётчики показывают регулярно расход воды на целую семью, могут возникнуть вопросы? Конечно, — добавила Наталья Русакова.

Мария Крец рассказала, как налоговая доказывает, что квартира действительно сдавалась внаём. Для этого проводят анализ банковского счёта на предмет регулярных поступлений, допрашивают свидетелей (арендаторов, соседей); просматривают объявления о сдаче недвижимости в аренду; мониторят аккаунты в социальных сетях; выясняют, что приобретённое гражданином имущество не предназначено для использования в личных целях и доказано намерение на постоянное получение прибыли.

Кошмар хозяина. Как арендаторы обманывают собственников жилья
Кошмар хозяина. Как арендаторы обманывают собственников жилья

Что будет, если собственник сдаёт квартиру, но не платит налог

Мария Крец отметила, что, если в ходе проведения проверки выяснится, что жильё действительно сдавалось, гражданину начислят НДФЛ 13%. Если речь идёт о нежилом фонде (например, апартаментах), то придётся заплатить ещё и НДС 20%. Также нужно заплатить пени (по ставке ЦБ РФ) и штраф (от 20 до 40% от неуплаченного налога).

Если же вы проигнорируете обязанность по уплате налогов, для их взыскания ФНС должна будет провести камеральную проверку, выявить основания для уплаты налогов, их размер, период. В качестве доказательств могут быть использованы данные допроса вызванных свидетелей, документы, сведения из банков о перечислении средств. Сама камеральная проверка проводится с вашим обязательным письменным уведомлением, у вас есть возможность предоставить возражения, пояснения, обжаловать её результаты.

— При негативном сценарии — выявлении неуплаты налога — будьте готовы заплатить сам налог по ставке 13%, штраф за неуплату — 20% от суммы налога, штраф за неподачу декларации — 5% в месяц (но не более 6 месяцев), итого — 30% от неуплаченного налога + пени — 1/300 ставки рефинансирования в день. Если подытожить, вам придётся заплатить примерно 20% от полученных от арендодателя сумм, а также пени, чуть большие, чем ставка рефинансирования, — рассказала Србуи Иващенко.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!