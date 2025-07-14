Удар по кошельку: Россиянам грозит подорожание мяса и рыбы из-за пошлин США

К концу текущего года цены на мясо и рыбу в российских торговых сетях могут продемонстрировать рост до 10%, а стоимость куриных яиц и молочной продукции – до 15%. Об этом предупредил кандидат экономических наук Александр Суетин. Причиной тому являются новые торговые пошлины, введённые США.

«Примерное подорожание такое — мясо, рыба морская +10%, молочная продукция, яйцо куриное +15%. Некоторые пошлины США уже действуют, например, в отношении бразильских товаров. Так как пошлины вводятся обширным списком, одни из них выгодны россиянам, а другие — нет, и составить конкретный прогноз по их действию можно только в общем виде», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Суетин уточнил, что введение американских торговых пошлин отразится на российских потребителях в виде повышения цен на широкий спектр товаров. При этом, большая часть этого удорожания будет носить косвенный и относительно небольшой характер. По словам экономиста, торговые пошлины США могут привести к сбоям в привычных каналах поставок европейских и американских товаров, вынуждая искать альтернативных поставщиков и налаживать схемы параллельного импорта.

В то же время, некоторые поставщики, например, из стран Европы, могут переориентироваться на российский рынок, а американские потребители – обратиться к российским поставщикам, подытожил Суетин.