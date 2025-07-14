Пожар унёс жизни 9 пенсионеров в американском доме престарелых, ещё 30 пострадали
АР: При пожаре в доме престарелых в штате Массачусетс в США погибли 9 человек
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В США в результате страшного пожара, который произошёл в доме престарелых Gabriel House в штате Массачусетс, погибли не менее 9 человек. Также ещё около 30 граждан получили травмы, сообщает агентство Associated Press.
Возгорание произошло в городе Фолл-Ривер. В доме престарелых находились примерно 70 человек. Огонь охватил здание в воскресенье поздно вечером. В тушении огня участвовали около 50 пожарных. Густой дым и пламя заблокировали выходы для эвакуации, и многие пострадавшие были госпитализированы.
Ранее стало известно, что в Америке уже третий день горят леса, пламя охватило более трёх тысяч гектаров. В результате возгорания пострадал жилой дом, а также были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Власти организовали экстренную эвакуацию жителей из зон повышенной опасности.