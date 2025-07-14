Пожар унёс жизни 9 пенсионеров в американском доме престарелых, ещё 30 пострадали

В США в результате страшного пожара, который произошёл в доме престарелых Gabriel House в штате Массачусетс, погибли не менее 9 человек. Также ещё около 30 граждан получили травмы, сообщает агентство Associated Press.

Возгорание произошло в городе Фолл-Ривер. В доме престарелых находились примерно 70 человек. Огонь охватил здание в воскресенье поздно вечером. В тушении огня участвовали около 50 пожарных. Густой дым и пламя заблокировали выходы для эвакуации, и многие пострадавшие были госпитализированы.