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14 июля, 14:43

Пожар унёс жизни 9 пенсионеров в американском доме престарелых, ещё 30 пострадали

АР: При пожаре в доме престарелых в штате Массачусетс в США погибли 9 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krtek1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krtek1

В США в результате страшного пожара, который произошёл в доме престарелых Gabriel House в штате Массачусетс, погибли не менее 9 человек. Также ещё около 30 граждан получили травмы, сообщает агентство Associated Press.

Возгорание произошло в городе Фолл-Ривер. В доме престарелых находились примерно 70 человек. Огонь охватил здание в воскресенье поздно вечером. В тушении огня участвовали около 50 пожарных. Густой дым и пламя заблокировали выходы для эвакуации, и многие пострадавшие были госпитализированы.

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Ранее стало известно, что в Америке уже третий день горят леса, пламя охватило более трёх тысяч гектаров. В результате возгорания пострадал жилой дом, а также были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Власти организовали экстренную эвакуацию жителей из зон повышенной опасности.

Наталья Афонина
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