Офицер чуть не отрезал себе ухо саблей на параде ко Дню взятия Бастилии в Париже
Во Франции продолжается позор, который устроили во время парада ко Дню взятия Бастилии в Париже. В этот раз один из офицеров, проходя в строю, едва не отрезал себе ухо саблей. Всё оставшееся время военнослужащий шёл с окровавленной шеей и попал на камеру. Трансляцию вёл телеканал france.tv.
Офицер отрезал себе ухо саблей во время парада в Париже. Видео © france.tv
Момент с отрезанным ухом даже решили показать в прямом эфире. Офицер, держа в руках саблю, задел ухо, сделав на нём кровавую осечку. Останавливать кровь и выходить из строя было строго запрещено, а потому участник парада просто шёл дальше, как ни в чём не бывало.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Париже целое шоу во время Дня взятия Бастилии устроили лошади. Одна из них решила отбиться от общей колонны, убежав по своим делам. Второе животное просто упало на землю, нарушив строй. В итоге конный парад не получился и выглядел ужасно. Операторам эфира также пришлось переключаться на другую камеру.
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