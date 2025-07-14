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14 июля, 15:35

Офицер чуть не отрезал себе ухо саблей на параде ко Дню взятия Бастилии в Париже

Во Франции продолжается позор, который устроили во время парада ко Дню взятия Бастилии в Париже. В этот раз один из офицеров, проходя в строю, едва не отрезал себе ухо саблей. Всё оставшееся время военнослужащий шёл с окровавленной шеей и попал на камеру. Трансляцию вёл телеканал france.tv.

Офицер отрезал себе ухо саблей во время парада в Париже. Видео © france.tv

Момент с отрезанным ухом даже решили показать в прямом эфире. Офицер, держа в руках саблю, задел ухо, сделав на нём кровавую осечку. Останавливать кровь и выходить из строя было строго запрещено, а потому участник парада просто шёл дальше, как ни в чём не бывало.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Париже целое шоу во время Дня взятия Бастилии устроили лошади. Одна из них решила отбиться от общей колонны, убежав по своим делам. Второе животное просто упало на землю, нарушив строй. В итоге конный парад не получился и выглядел ужасно. Операторам эфира также пришлось переключаться на другую камеру.

Обложка © france.tv

Наталья Афонина
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