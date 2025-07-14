США хотят арендовать Зангезурский коридор на 100 лет ради контроля путей у Ирана
Посол США Баррак: Вашингтон готов арендовать Зангезурский коридор на сто лет
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Вашингтон хочет взять в аренду Зангезурский транспортный коридор, чтобы контролировать движение у границ Ирана, что якобы должно поспособствовать результативности переговоров между Баку и Ереваном. Об этом заявил во время брифинга американский посол в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак.
«И Турция находится в центре всего этого, как и Азербайджан с Арменией. Они спорят из-за 32-х километров дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 километра дороги. И тут приходит Америка и говорит: «Хорошо, мы возьмем управление на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет, и вы можете делить её со всеми», — пояснил дипломат.
Ранее сообщалось, что Азербайджан продолжает настаивать на создании так называемого Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить основную территорию страны с Нахичеванью через армянский Сюник. Ереван, в свою очередь, предлагает открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна рассматривает открытие Зангезурского коридора как ключевой элемент, способный изменить геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе. По его словам, это станет «стратегическим» событием.