США хотят арендовать Зангезурский коридор на 100 лет ради контроля путей у Ирана

Вашингтон хочет взять в аренду Зангезурский транспортный коридор, чтобы контролировать движение у границ Ирана, что якобы должно поспособствовать результативности переговоров между Баку и Ереваном. Об этом заявил во время брифинга американский посол в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак.

«И Турция находится в центре всего этого, как и Азербайджан с Арменией. Они спорят из-за 32-х километров дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 километра дороги. И тут приходит Америка и говорит: «Хорошо, мы возьмем управление на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет, и вы можете делить её со всеми», — пояснил дипломат.