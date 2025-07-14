Журналист «Медузы»* стал фигурантом уголовного дела

В Москве следствие возбудило уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Кузнеца, который сотрудничает с изданием «Медуза»*. Ему вменяется ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности». Об этом сообщили в СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории Российской Федерации, Дмитрия Кузнеца», — говорится в тексте.

Сейчас Кузнец находится за рубежом, но продолжает участвовать в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ. В феврале, марте, апреле текущего года в Сети появились шесть аудиозаписей с участием журналиста, где он рассуждал об экономике, политике в нашей стране. Следствие решает вопрос об объявлении Кузнеца в розыск.

Ранее Life.ru сообщил, что писателя Бориса Акунина** (настоящее имя — Григорий Чхартишвили**) заочно приговорили к 14 годам колонии. Он признан виновным в оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ. Гособвинение запрашивало для писателя 18 лет лишения свободы.