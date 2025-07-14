Россиянин нырнул в Волгу и раскроил голову от уха до уха
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В Самарской области мужчина получил страшную травму головы при прыжке в воду на Волге. Об этом сообщили в местной группе «Типичный Тольятти».
Мужчина нырнул в Волгу и раскроил голову от уха до уха. Фото © Telegram / Типичный Тольятти
Пострадавший нырнул, не проверив дно. Он ударился о подводный волнорез и получил рваную рану от уха до уха. Медики предупредили, что такие травмы часто заканчиваются смертью, но в этом случае мужчину спасли случайно оказавшиеся рядом медики.
«Хотел бы поблагодарить трёх девушек-медиков из Самары, которые по счастливой случайности оказались рядом. Спасибо вам большое — я жив, хотя мог и не всплыть, или остаться инвалидом», — рассказал мужчина.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Норильске произошёл несчастный случай со смертельным исходом — местный житель погиб при прыжке со скалы в ущелье «Красные камни». Спасатели обнаружили его тело с помощью водолазов. Это место известно среди любителей экстремальных развлечений, и погибший не раз прыгал здесь раньше. Однако на этот раз трюк не вышел.