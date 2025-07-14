Россиянин нырнул в Волгу и раскроил голову от уха до уха

В Самарской области мужчина получил страшную травму головы при прыжке в воду на Волге. Об этом сообщили в местной группе «Типичный Тольятти».

Мужчина нырнул в Волгу и раскроил голову от уха до уха. Фото © Telegram / Типичный Тольятти

Пострадавший нырнул, не проверив дно. Он ударился о подводный волнорез и получил рваную рану от уха до уха. Медики предупредили, что такие травмы часто заканчиваются смертью, но в этом случае мужчину спасли случайно оказавшиеся рядом медики.

«Хотел бы поблагодарить трёх девушек-медиков из Самары, которые по счастливой случайности оказались рядом. Спасибо вам большое — я жив, хотя мог и не всплыть, или остаться инвалидом», — рассказал мужчина.