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Регион
14 июля, 16:06

Россиянин нырнул в Волгу и раскроил голову от уха до уха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sk Elena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sk Elena

В Самарской области мужчина получил страшную травму головы при прыжке в воду на Волге. Об этом сообщили в местной группе «Типичный Тольятти».

Мужчина нырнул в Волгу и раскроил голову от уха до уха. Фото © Telegram / Типичный Тольятти

Мужчина нырнул в Волгу и раскроил голову от уха до уха. Фото © Telegram / Типичный Тольятти

Пострадавший нырнул, не проверив дно. Он ударился о подводный волнорез и получил рваную рану от уха до уха. Медики предупредили, что такие травмы часто заканчиваются смертью, но в этом случае мужчину спасли случайно оказавшиеся рядом медики.

«Хотел бы поблагодарить трёх девушек-медиков из Самары, которые по счастливой случайности оказались рядом. Спасибо вам большое я жив, хотя мог и не всплыть, или остаться инвалидом», — рассказал мужчина.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Норильске произошёл несчастный случай со смертельным исходом — местный житель погиб при прыжке со скалы в ущелье «Красные камни». Спасатели обнаружили его тело с помощью водолазов. Это место известно среди любителей экстремальных развлечений, и погибший не раз прыгал здесь раньше. Однако на этот раз трюк не вышел.

Александра Мышляева
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