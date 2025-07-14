Первый рейс из Москвы в КНДР запланирован на 27 июля

Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян стартует 27 июля, время в полёте займёт примерно восемь часов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

«Первый рейс из Москвы запланирован на 27 июля, время в пути составит около восьми часов. Далее полёты будут выполняться с частотой один раз в месяц — для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это будет первое прямое авиасообщение между столицами России и КНДР.