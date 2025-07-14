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14 июля, 16:59

Первый рейс из Москвы в КНДР запланирован на 27 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян стартует 27 июля, время в полёте займёт примерно восемь часов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

«Первый рейс из Москвы запланирован на 27 июля, время в пути составит около восьми часов. Далее полёты будут выполняться с частотой один раз в месяц — для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это будет первое прямое авиасообщение между столицами России и КНДР.

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В рамках встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи глава МИД Сергей Лавров сообщил о намерении расширить число туристов из России, направляющихся на курорт Вонсан. Он отметил, что для достижения этой цели будут предприняты необходимые меры, в том числе проработан вопрос организации авиаперелётов.

Александра Мышляева
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