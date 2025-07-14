«Сигнал для общества»: В Союзе семей России оценили итоги совещания Путина по соцполитике

Президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам дал понять, что в приоритетных направлениях развития нашей страны будут оставаться вопросы семьи и детства, поэтому перед чиновниками ставятся всё новые и новые задачи. Об этом Life.ru рассказал замсекретаря Общественной палаты РФ, председатель Союза семей России Владислав Гриб.

Очень важно, что в центре внимания сейчас семья, хоть год семьи и прошёл. Это говорит о приоритетах долгосрочной политики, что наш президент уделяет комплексное, системное внимание вопросам семейной, демографической политики Владислав Гриб Замсекретаря Общественной палаты РФ, председатель Союза семей России

Эксперт подчеркнул, что российский лидер стал инициатором комплексной просемейной политики России, которая выражается в системной постоянной работе по развитию традиционных ценностей. Он добавил, что именно семейные ценности будут иметь ключевое значение для развития страны сегодня и в будущем, и это очень важно. Собеседник Life.ru заверил, что будет продолжаться и дальше комплексная работа над федеральным законодательством.

«Это будет стимул для региональных властей оказывать поддержку семьям, многодетным семьям, вообще институту семьи, нашим муниципальным образованиям. Это сигнал для всего нашего общества, что семья — ключевая ценность и семейная политика — приоритет для всех нас», — сказал он.

Гриб добавил, что развитие в данном направлении потянет за собой и другие сферы, например, здравоохранение и образование. Ведь без комплексного подхода к вопросам поддержки семьи добиться результатов не получится. Также очень важно кадровое обеспечение экономики, продолжил эксперт. Поэтому идут реформы в сфере миграции, в сфере высшего и среднего профессионального образования, что само по себе является ключевым элементом. Что касается медицины, то к лечению детей власти стали подходить более чем серьёзно.

«Здоровье наших детей — это очень важная задача. Она стоит как перед Министерством здравоохранения, так и перед нашей региональной системой. Понятно, что нужна поддержка стариков, и поддержка инвалидов, это всё очевидно, но без базиса и вложений в детскую медицину всё будет бессмысленно», — отметил собеседник Life.ru.