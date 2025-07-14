«На 10 девчонок — 9 ребят»: Путин вспомнил известную советскую песню на совещании по демографии

Президент России Владимир Путин на встрече, посвящённой демографическим вызовам в России, затронул знакомую многим советскую песню «Стоят девчонки», проведя параллель между её текстом и современным положением дел в стране.

Путин на совещании. Видео © Life.ru

Отмечая регулярность обсуждения вопросов народонаселения, глава государства упомянул знаменитую песню, где девушки на танцах оставались без пары. Путин напомнил, что в советские времена песня отражала статистику, согласно которой «на десять девчонок по статистике девять ребят».

«Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времён, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят», — вспомнил президент.

Однако по информации, актуальной на 2025 год, ситуация изменилась. Путин констатировал, что сегодня в России наблюдается противоположная тенденция — недостаток женского населения.