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14 июля, 12:01

«На 10 девчонок — 9 ребят»: Путин вспомнил известную советскую песню на совещании по демографии

Путин: Принцип, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят — уже не актуален

Обложка. Кадр из Фильма © «Девчата» (1961), реж. Юрий Чулюкин, сцен. Борис Бедный / kinopoisk

Обложка. Кадр из Фильма © «Девчата» (1961), реж. Юрий Чулюкин, сцен. Борис Бедный / kinopoisk

Президент России Владимир Путин на встрече, посвящённой демографическим вызовам в России, затронул знакомую многим советскую песню «Стоят девчонки», проведя параллель между её текстом и современным положением дел в стране.

Путин на совещании. Видео © Life.ru

Отмечая регулярность обсуждения вопросов народонаселения, глава государства упомянул знаменитую песню, где девушки на танцах оставались без пары. Путин напомнил, что в советские времена песня отражала статистику, согласно которой «на десять девчонок по статистике девять ребят».

«Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времён, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят», — вспомнил президент.

Однако по информации, актуальной на 2025 год, ситуация изменилась. Путин констатировал, что сегодня в России наблюдается противоположная тенденция — недостаток женского населения.

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Как уже писал Life.ru, в эти минуты в Кремле проходит рабочее совещание под руководством Владимира Путина, посвящённое вопросам социальной политики. В обсуждении принимают участие ключевые фигуры социального сектора правительства: вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за эту сферу, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также глава Министерства труда Антон Котяков.

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Николь Вербер
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