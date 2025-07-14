Трамп: У экономики России огромный потенциал для торговли
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Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что экономика России имеет большой потенциал для торговли и сотрудничества.
Он отметил, что Россия — хорошая страна для таких дел, если бы использовала свои ресурсы не для войны, а для других целей. Трамп подчеркнул, что у РФ есть огромные возможности для развития.
«И знаете, у него (президента России Владимира Путина. — Прим. Life.ru) отличная страна для торговли и других вещей, если бы они могли использовать свои активы не для войны, а в других целях. У него огромный потенциал. Я бы сказал так», — указал американский лидер.
Ранее сообщалось, что российский рынок акций вырос более чем на 2,5% после слов Трампа о недовольстве Москвой. Индекс Мосбиржи к 18:26 превысил 2700 пунктов, достигнув 2711,47. До заявлений президента США рынок оставался на уровне закрытия пятницы, сообщают данные Московской биржи.