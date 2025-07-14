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14 июля, 17:10

Трамп: У экономики России огромный потенциал для торговли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Frantisek bezdek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что экономика России имеет большой потенциал для торговли и сотрудничества.

Он отметил, что Россия — хорошая страна для таких дел, если бы использовала свои ресурсы не для войны, а для других целей. Трамп подчеркнул, что у РФ есть огромные возможности для развития.

«И знаете, у него (президента России Владимира Путина. — Прим. Life.ru) отличная страна для торговли и других вещей, если бы они могли использовать свои активы не для войны, а в других целях. У него огромный потенциал. Я бы сказал так», — указал американский лидер.

Трамп заявил, что его не удастся обмануть даже такому «крутому парню», как Путин
Трамп заявил, что его не удастся обмануть даже такому «крутому парню», как Путин

Ранее сообщалось, что российский рынок акций вырос более чем на 2,5% после слов Трампа о недовольстве Москвой. Индекс Мосбиржи к 18:26 превысил 2700 пунктов, достигнув 2711,47. До заявлений президента США рынок оставался на уровне закрытия пятницы, сообщают данные Московской биржи.

Анастасия Никонорова
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