Российский рынок акций вырос из-за слов Трампа, недовольного Москвой

Российский рынок акций продемонстрировал рост после заявлений президента США Дональда Трампа о недовольстве Москвой. Так, рынок смог прибавить свыше 2,5% по главному индексу, который преодолел отметку в 2700 пунктов. Такие данные следуют из информации с Московской биржи.