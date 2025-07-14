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14 июля, 16:12

Российский рынок акций вырос из-за слов Трампа, недовольного Москвой

Мосбиржа: Российский рынок акций прибавил более 2,5% после заявлений Трампа

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Российский рынок акций продемонстрировал рост после заявлений президента США Дональда Трампа о недовольстве Москвой. Так, рынок смог прибавить свыше 2,5% по главному индексу, который преодолел отметку в 2700 пунктов. Такие данные следуют из информации с Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 18:26 (по Мсокве) вырос на 2,63%, до 2711,47 пункта. Однако до высказываний Трампа показатели фиксировались на уровне закрытия пятницы.

Французская журналистка восхитилась невосприимчивостью Путина к истерикам Трампа
Французская журналистка восхитилась невосприимчивостью Путина к истерикам Трампа

Напомним, по данным The New York Times, президент России Владимир Путин не намерен идти на уступки под давлением главы США Дональда Трампа, который всё больше разочаровывается в позиции Кремля. Автор пишет, что Путин убеждён в укреплении положения российских войск на фронте, поэтому оборона Украины может быть сломлена в ближайшие месяцы. Американский сенатор Линдси Грэм* подтвердил, что Трамп очень зол на Путина за нежелание принимать условия Вашингтона по Украине. Трамп признался в готовности ввести «жёсткие пошлины» против Москвы, но при этом глава Белого дома выразил надежду, что до этого не дойдёт.

* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

Татьяна Миссуми
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