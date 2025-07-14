Российский рынок акций вырос из-за слов Трампа, недовольного Москвой
Мосбиржа: Российский рынок акций прибавил более 2,5% после заявлений Трампа
Обложка © ТАСС / АР
Российский рынок акций продемонстрировал рост после заявлений президента США Дональда Трампа о недовольстве Москвой. Так, рынок смог прибавить свыше 2,5% по главному индексу, который преодолел отметку в 2700 пунктов. Такие данные следуют из информации с Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 18:26 (по Мсокве) вырос на 2,63%, до 2711,47 пункта. Однако до высказываний Трампа показатели фиксировались на уровне закрытия пятницы.
Напомним, по данным The New York Times, президент России Владимир Путин не намерен идти на уступки под давлением главы США Дональда Трампа, который всё больше разочаровывается в позиции Кремля. Автор пишет, что Путин убеждён в укреплении положения российских войск на фронте, поэтому оборона Украины может быть сломлена в ближайшие месяцы. Американский сенатор Линдси Грэм* подтвердил, что Трамп очень зол на Путина за нежелание принимать условия Вашингтона по Украине. Трамп признался в готовности ввести «жёсткие пошлины» против Москвы, но при этом глава Белого дома выразил надежду, что до этого не дойдёт.
* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.