NYT: Путин намерен игнорировать давление Трампа

Президент России Владимир Путин не намерен идти на уступки под давлением главы США Дональда Трампа, который, по данным The New York Times, всё больше разочарован позицией Кремля. Об этом сообщает издание со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству, и мнения аналитиков.

По их словам, Путин убеждён, что положение российских войск на фронте укрепляется, а оборона Украины может быть сломлена в ближайшие месяцы. На этом фоне российский лидер считает невозможным прекращение боевых действий без значительных уступок со стороны Киева.

Источники также отмечают, что ради достижения целей в конфликте Путин готов поставить под угрозу личные отношения с Трампом, несмотря на прежнюю осторожность в этом вопросе.

Москва, по данным NYT, заранее допускала ужесточение санкций со стороны Вашингтона, но рассчитывает на возможность договориться об их смягчении в случае выхода на переговоры о завершении военных действий.