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14 июля, 18:00

Трамп назвал разговоры с Путиным очень приятными, но есть нюанс

Трамп: Разговоры с Путиным приятные, но по Киеву ночью летят ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Американский президент Дональд Трамп назвал свои беседы с российским коллегой Владимиром Путиным крайне позитивными. По словам главы США, он регулярно поддерживает телефонный контакт с главой РФ.

«Я с ним много говорю о том, что это нужно уладить. Я кладу трубку, говорю: «Это был приятный разговор». А потом снова летят ракеты на Киев или другой город... Разговоры не имеют значения. Разговор всегда  очень приятный, а потом снова в ту же ночь летят ракеты», — сказал президент США журналистам.

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Ранее Трамп высказал мнение, что экономика России имеет большой потенциал для торговли и сотрудничества. Он заявил, что РФ — отличная страна для подобных проектов, если бы направляла свои ресурсы не на войну, а на созидательные цели. Трамп отметил, что у России колоссальный потенциал для роста.

Александра Мышляева
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