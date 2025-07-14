В Чернигове произошёл взрыв во время воздушной тревоги

В Чернигове, на Украине, прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство Укринформ.

Сигнал тревоги в Черниговской области начался в 16:37 по местному времени. Информация о взрыве появилась в Telegram-канале агентства.

«В Чернигове прогремел взрыв», — говорится в опубликованном сообщении.