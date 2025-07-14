В Чернигове произошёл взрыв во время воздушной тревоги
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В Чернигове, на Украине, прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство Укринформ.
Сигнал тревоги в Черниговской области начался в 16:37 по местному времени. Информация о взрыве появилась в Telegram-канале агентства.
«В Чернигове прогремел взрыв», — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля по всей Украине прогремела серия мощных взрывов, затронувших восточные и западные регионы. В городе отметили не менее десяти взрывов. Удары произошли рано утром, после чего общенациональная воздушная тревога была снята.