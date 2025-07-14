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14 июля, 20:10

Дрон атаковал автомобиль с гражданскими в курском приграничье, пострадали двое

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В Беловском районе Курской области украинский беспилотник атаковал гражданское транспортное средство. Инцидент случился на дороге между сёлами Озерки и Гирьи. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, двое местных жителей получили ранения.

60-летняя женщина доставлена в больницу с множественными слепыми осколочными ранениями левой кисти, лица, шеи и грудной клетки. 57-летний мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей теменной области и проникающими осколочными ранениями грудной клетки.

Оба пострадавших сначала были доставлены в Беловскую центральную районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь. В ближайшее время их планируют перевести для дальнейшего лечения в Курскую областную больницу.

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Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. 29-летний сотрудник патрульно-постовой службы получил тяжёлые осколочные ранения.

Артём Гапоненко
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