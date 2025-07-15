В Севастополе ищут маньяка, который нападает на женщин

В Севастополе полиция разыскивает неизвестного мужчину, совершающего нападения на женщин. По данным местных пабликов, злоумышленник действует в районе улиц Юмашева, Кесаева и проспекта Октябрьской революции, выбирая жертв в вечернее и ночное время.

Преступник подкарауливает женщин, подкрадывается сзади, душит до потери сознания, после чего совершает насильственные действия. По неподтверждённым данным, жертвами уже стали три женщины за последние несколько дней.

УМВД России по Севастополю подтвердило факт расследования серии преступлений сексуального характера.

«Ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по г.Севастополю, все необходимые оперативные меры приняты», — сообщили в ведомстве.