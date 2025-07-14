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Регион
14 июля, 20:39

Лукашенко предложил Петербургу забрать лазурные автобусы на техобслуживание

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову организовать техническое обслуживание белорусских «лазурных» автобусов, эксплуатирующихся в северной столице России.

Соответствующее предложение прозвучало в ходе совместного совещания в Минске. По словам белорусского лидера, такой шаг позволит избежать «пиара» со стороны «так называемых оппозиционных СМИ» на возможных неисправностях белорусской техники.

«Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован, не пиарились на том, что где-то есть какая-то неисправность у нашей техники. Я говорил вам, в чём причина: здесь не только конкуренция, здесь ещё и обслуживание», – заявил Лукашенко.

Минск является крупным поставщиком коммунальной техники и пассажирского транспорта для Санкт-Петербурга. Как пишет РБК, в город на Неве поставляются машины таких производителей, как Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод и «Белкоммунмаш». Первая партия белорусских «лазурных» автобусов прибыла в Петербург в апреле 2022 года.

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Ранее Lfie.ru писал, что Лукашенко отчитал белорусских чиновников за «бесхозяйственность». Президент РБ приказал очистить территорию страны от валяющихся брёвен.

Юния Ларсон
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