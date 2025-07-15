Китаец получил три года тюрьмы за добавление сыворотки правды в напиток коллеги

В Шанхае 32-летний офисный работник Ли был признан виновным в систематическом отравлении коллеги психоактивными веществами. Как установил суд, мужчина в течение нескольких месяцев подмешивал в напитки Вана сильнодействующие седативные препараты, которые он приобрёл как «сыворотку правды» во время командировки. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным следствия, Ли узнал о существовании подобных веществ от уличного торговца, который гарантировал, что несколько капель раствора заставят любого человека раскрыть секреты. Мотивом преступления стала профессиональная конкуренция — обвиняемый надеялся таким способом получить доступ к коммерческим планам компании.

Первые симптомы отравления проявились у потерпевшего во время ужина, когда у него внезапно началось головокружение и помутнение сознания. После повторного случая Ван обратился в больницу, где врачи обнаружили в его крови следы сильнодействующих психотропных препаратов.

Шанхайский народный суд района Цзинъань квалифицировал действия Ли как «склонение к употреблению наркотиков путём обмана» и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы и штраф в 10 000 юаней (около $1 400). Медицинские последствия для здоровья потерпевшего остаются неясными — врачи продолжают наблюдение за его состоянием.