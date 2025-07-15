Китай успешно осуществил запуск грузового космического корабля Tianzhou-9 («Тяньчжоу-9») к своей орбитальной станции. Старт ракеты-носителя CZ-7 состоялся в 05:34 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китай успешно запустил грузовой корабль Tianzhou-9 к орбитальной станции. Видео © Х / China 'N Asia Spaceflight

Представитель центра космических запусков космодрома Сичан Го Чжунлай подтвердил успешное выполнение миссии. По его словам, корабль вышел на расчётную орбиту, раскрыл солнечный парус и перешёл в штатный режим работы.

На китайской орбитальной станции грузовик встретят три тайконавта миссии «Шэньчжоу-20» — командир Чэнь Дун и члены экипажа Чэнь Чжунжуй с Ван Цзе, прибывшие на станцию 25 апреля. Корабль доставит 6,5 тонн грузов, включая новое оборудование для экспериментов по космической медицине, современные скафандры и тренажёры для поддержания физической формы экипажа.

Для запуска использовалась ракета CZ-7 — 53-метровая двухступенчатая жидкостная ракета с диаметром обтекателя 4,2 метра. Этот носитель способен выводить до 14 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Нынешний пуск стал 20-м в истории данной ракеты и третьим с начала 2025 года.