Франция предупредила о начале открытой войны в сердце Европы к 2030 году

Франция опубликовала новый «Стратегический национальный обзор – 2025», в котором содержится предупреждение о начале масштабного военного конфликта в самом сердце Европы к 2030 году.

В документе, представленном 14 июля, говорится о риске «открытой войны» и указывается на возможность «агрессии» со стороны России уже в ближайшие три-пять лет. Французские власти рассматривают сценарии наступательных действий со стороны РФ в Молдавии, на Балканах или даже против государств НАТО. Эта угроза, как подчёркивается, особенно связана с продолжающимся украинским конфликтом.

«В перспективе на ближайшие годы, а также к 2030 году, главной угрозой для Франции и европейцев является риск открытой войны в самом сердце Европы», – цитирует документ МИД Франции.

Обзор также описывает общую активизацию «враждебных действий» России против Европы, включая «шпионаж» и «пролёты над территориями некоторых союзников». При этом в документе не приводится никаких конкретных доказательств, подтверждающих вышеупомянутые утверждения о подготовке или проведении таких действий со стороны Москвы.