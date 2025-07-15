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Регион
15 июля, 00:49

Конгресс задержит законопроект сенатора-русофоба с санкциями после заявлений Трампа

Сенат США воздержится от продвижения законопроекта с санкциями против РФ

Обложка © unsplash.com / Tomasz Zielonka

Обложка © unsplash.com / Tomasz Zielonka

Сенат США воздержится от дальнейшего продвижения законопроекта о введении новых санкций в отношении России, предложенного сенатором Линдси Грэмом*. Это решение принято после заявления президента Дональда Трампа о готовности усилить экономическое давление на Москву, сообщил лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн.

«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно», – заявил Тьюн журналистам, комментируя приостановку законодательной инициативы.

Тьюн пояснил, что сенат готов рассмотреть законопроект в будущем, если президент сочтет его «разумным» и способным принести «дополнительную пользу, усилив рычаги влияния» на Россию.

«Мы это сделаем. Мы будем готовы», – подчеркнул он, добавив, что Сенат намерен координироваться с Белым домом и Палатой представителей США для готовности к действиям «в любую минуту».

Евросоюз уже начал готовить новый пакет санкций против России, хотя старый ещё не принят
Евросоюз уже начал готовить новый пакет санкций против России, хотя старый ещё не принят

Напомним, 14 июля Дональд Трамп объявил о планах США ввести 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Эти меры, по его словам, будут применены, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юния Ларсон
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