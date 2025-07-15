Конгресс задержит законопроект сенатора-русофоба с санкциями после заявлений Трампа

Сенат США воздержится от дальнейшего продвижения законопроекта о введении новых санкций в отношении России, предложенного сенатором Линдси Грэмом*. Это решение принято после заявления президента Дональда Трампа о готовности усилить экономическое давление на Москву, сообщил лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн.

«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно», – заявил Тьюн журналистам, комментируя приостановку законодательной инициативы.

Тьюн пояснил, что сенат готов рассмотреть законопроект в будущем, если президент сочтет его «разумным» и способным принести «дополнительную пользу, усилив рычаги влияния» на Россию.

«Мы это сделаем. Мы будем готовы», – подчеркнул он, добавив, что Сенат намерен координироваться с Белым домом и Палатой представителей США для готовности к действиям «в любую минуту».

Напомним, 14 июля Дональд Трамп объявил о планах США ввести 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Эти меры, по его словам, будут применены, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.